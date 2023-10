L'Iran aurait aidé le Hamas à planifier l'offensive contre Israël (WSJ)

Des sources affirment que les Iraniens ont donné le feu vert au groupe terroriste la semaine dernière, Téhéran dément

Des sources de sécurité en Iran auraient aidé le Hamas à planifier l’attaque surprise menée contre Israël ces derniers jours, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. Ces sources iraniennes auraient donné leur "feu vert" à cette attaque lors d'une série de réunions tenues à Beyrouth, la dernière ayant eu lieu il y a une semaine. Ces allégations proviennent de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah, tous deux soutenus par l'Iran.

Des dignitaires du Hezbollah et du Hamas affirment que des officiers des Gardiens de la révolution iranienne ont collaboré avec le Hamas depuis août pour organiser l’offensive conjointe contre Israël depuis les airs, la mer et la terre. Les détails de l'attaque ont été finalisés lors de réunions à Beyrouth, auxquelles ont assisté des membres du Hamas, du Hezbollah et de deux milices pro-iraniennes.

Selon le Wall Street Journal, à l'issue de la dernière réunion à Beyrouth, les Iraniens ont conclu que la planification de l'attaque était terminée, donnant ainsi au Hamas une autorisation finale pour agir.

Présidence iranienne / AFP Le président iranien Ebrahim Raissi rencontre le chef du mouvement palestinien Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran le 20 juin 2023

Téhéran a toutefois nié toute implication dans cette attaque, qui a fait plus de 700 morts même si l'ambassadeur iranien à l'ONU a déclaré que les actions palestiniennes constituaient une "défense entièrement légitime" face à "sept décennies d'oppression". Il a ajouté que tout le succès de l'opération était basée sur la surprise qu'elle avait entrainée.

Si, dans une interview à CNN, le Secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé ne pas avoir de preuves que l'Iran était derrière l'attaque, il a reconnu une longue relation entre l'Iran et le Hamas.

De son côté, le président iranien Ebrahïm Raïssi a salué l'attaque du Hamas comme une "victoire". Dans une conversation avec le leader du Hamas, Ismaïl Haniyeh, Raïssi a exprimé son admiration pour "l'héroïsme sur le champ de bataille" des brigades Ezzedine al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, et a souligné le soutien de l'Iran à la "résistance" et au peuple palestinien.