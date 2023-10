USA : tensions et heurts entre manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens

Des affrontements ont opposé les deux camps en Floride et à New York, où ils ont été séparés par un cordon de sécurité

De violents affrontements ont éclaté dans la ville de Fort Lauderdale, en Floride, entre des manifestants pro-israéliens et des manifestants pro-palestiniens exprimant leur soutien au Hamas, au lendemain du début de la guerre déclenchée par le mouvement terroriste à Gaza. Les forces de police, appelées sur les lieux, ont séparé les manifestants à l'aide de gaz poivré et ont bloqué la route d'accès à la ville, considérée comme un bastion juif. La police a indiqué qu'un manifestant pro-israélien avait été arrêté et était en détention pour interrogatoire.

Par ailleurs, New York où résident quelque deux millions de juifs et des centaines de milliers de musulmans, a été dimanche le théâtre sous tension d'une manifestation pro-palestinienne contre la "violence" d'Israël et d'un rassemblement en faveur de l'Etat hébreu. Un millier de personnes agitant des drapeaux palestiniens se sont rassemblées sur Times Square, l'une des places emblématiques de Manhattan.

Adam Gray/Getty Images/AFP Un homme prie sur le drapeau palestinien près du consulat israélien le 8 octobre 2023 à New York.

Les manifestants ont marché jusqu'au consulat général israélien sur la Seconde avenue puis vers le siège de l'ONU, au bord de l'East River. Des contre-manifestants ont suivi depuis les trottoirs opposés le cortège de protestataires pro-palestiniens en les traitant de "terroristes". Les deux groupes, qui ne sont jamais entrés en contact, étaient séparés par un solide dispositif policier. Dans un rassemblement distinct à Manhattan, quelques centaines de personnes brandissant des drapeaux israéliens ont de leur côté fustigé un "Hamas cruel et perfide". "Ils kidnappent des petits enfants, des bébés et (...) les utilisent comme monnaie d'échange pour tenter de faire libérer leurs terroristes. C'est insensé", s'est insurgée Ellen Weisman, résidente new-yorkaise.

Adam Gray/Getty Images/AFP Des personnes applaudissent en soutien à Israël lors de manifestations près du consulat israélien le 8 octobre 2023 à New York.

La gouverneure démocrate de l'Etat de New York (20 millions d'habitants), Kathy Hochul, a qualifié le rassemblement pro-palestinien d'"odieux et de moralement détestable" et s'est déclarée "fière que la plus grande communauté juive hors d'Israël réside" dans son Etat. Elle a ordonné que le World Trade Center, reconstruit dans le sud de Manhattan, et les chutes du Niagara, à la frontière canadienne à 800 km au nord, soient illuminés en bleu et blanc, les couleurs d'Israël.