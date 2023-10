Ces Juifs français qui ressentent le "besoin viscéral" de défendre Israël

"Je n’ai pas été mobilisé mais je ne me vois pas rester en France et ne rien faire"

Après l’attaque surprise meurtrière menée par le Hamas samedi matin, qui a déjà fait au moins 700 morts, près de 2 400 blessés et plus de cent otages israéliens, l’armée israélienne a commencé dimanche à mobiliser les réservistes, 300 000 à ce jour. De nombreux autres vont continuer d’être appelés dans les prochains jours et rejoindrons leurs unités. Parmi eux, beaucoup de Franco-Israéliens, résidant dans l’Hexagone ou dans l’État hébreu. Certains, qui n’ont pas encore été rappelés par l'armée, ont pris les devants et déjà acheté leur billet d’avion pour rentrer en Israël.

Moshe Shai/FLASH90 Illustration - Un avion d'El Al

C’est le cas de Gaye, 27 ans, qui a fait son service militaire en tant qu’ingénieur dans la marine israélienne et vient de passer un an à Paris pour terminer ses études. Il n’a pas été mobilisé, mais a appelé le commandant de son unité pour proposer ses services et décidé de rejoindre Israël avant même d’avoir une réponse.

"Je n’ai pas été rappelé et il y a de grande chances pour que je ne le sois pas, vu que je n’étais pas dans une unité combattante", a-t-il confié à i24NEWS. "Je ne me vois toutefois pas rester en France, ne rien faire et rester spectateur. J’ai donc pris un billet pour au moins tenter d’apporter mon aide, comme donner mon sang, préparer des colis pour les soldats, n’importe quoi, même si ce n’est pas au sein de l’armée !", a-t-il poursuivi. "Et si jamais je suis mobilisé, je renoncerai à ma solde de l’armée, j’estime que c’est mon devoir d’être là-bas".

Son ami Elia, 26 ans, à Paris depuis quatre ans pour ses études de cinéma, a quant à lui été officiellement rappelé par Tsahal pour rejoindre son unité de parachutistes. "Je suis sous le choc, on a rien vu venir, c’est très dur, d’autant que j’ai un ami de l’armée qui est porté disparu", a-t-il dit. "Je n’ai pas encore pris mon billet, c’est compliqué mais j’ai l’impression de ne pas pouvoir aider depuis la France": "L’important c’est de faire confiance à Tsahal et de montrer l’unité de notre peuple".

IDF Illustration - Des soldats israéliens

D’autres, qui habitent en Israël, ont le même sentiment et la même envie d’aider le pays. L’unité de Paul, 21 ans, étudiant au Technion originaire de Marseille qui a servi en tant que secouriste chez les parachutistes, n’a pour le moment pas été mobilisée. "Si l’armée ne m’appelle pas, je les appellerai moi", a-t-il assuré à ses parents restés à Marseille, provoquant leur inquiétude mais aussi leur compréhension. "En attendant, je cherche à aider partout où c’est possible. J’ai donné mon sang, préparé des colis, je veux être utile !".

Son frère Isaac, 19 ans, en vacances à Marseille pour les fêtes, sert actuellement dans l’armée de l’air et doit rentrer en Israël mercredi. Pas question pour lui de repousser son retour à la base. "De toute façon, je ne cours aucun danger, je répare des avions, je ne suis pas sur le front", tente-t-il de rassurer ses parents.