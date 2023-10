Israël en guerre : "Nous allons changer la donne au Moyen-Orient", déclare Netanyahou

"Nous ne faisons que commencer notre campagne contre le Hamas, et ce qu'il va endurer sera terrible"

Benjamin Netanyahou s'est entretenu lundi avec les dirigeants des autorités du sud, et les a informés des opérations en cours contre le Hamas. "Nous ne faisons que commencer notre campagne contre le Hamas, et ce qu'il va endurer sera terrible. Nous nous préparons à des jours difficiles et votre leadership est plus que jamais crucial", a déclaré le Premier ministre.

"Je vous demande de tenir bon car nous allons changer la donne au Moyen-Orient. Nous sommes tous avec vous et nous vaincrons, avec force", a-t-il ajouté.

Trois jours après l'assaut du Hamas, la situation reste tendue dans le sud. Des échanges de tirs entre l'armée et des terroristes se sont produits quelques minutes après le discours du chef du gouvernement à proximité de la plage de Zikim, lieu d'infiltration privilégié des membres du groupe terroriste.