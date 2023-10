L'Egypte aurait prévenu Israël que "quelque chose de gros" se préparait à Gaza

L'Egypte tente désormais de convaincre le Hamas de libérer les femmes et les enfants israéliens qu'il a pris en otages

L'Egypte avait prévenu Israël que "quelque chose de gros" se préparait en provenance de Gaza. C'est ce qu'a affirmé ce lundi une source au sein des services de renseignement égyptiens à l'agence de presse AP. Selon elle, l'information aurait toutefois été négligée par les autorités israéliennes, qui ont préféré se concentrer sur la situation sécuritaire en Cisjordanie.

"Nous les avons prévenus que la situation allait exploser très bientôt et qu'elle serait grave. Mais ils n'ont pas tenu compte de ces avertissements", a déclaré cette source, alors qu'on sait que la collaboration entre les deux pays dans le domaine du renseignement est particulièrement féconde.

Le Caire, qui sert traditionnellement de médiateur entre Israël et le Hamas, est de nouveau très impliqué pour tenter d'éviter une escalade incontrôlée, et convaincre le groupe terroriste au pouvoir à Gaza de libérer les femmes et les enfants israéliens qu'il a pris en otages.