"Aucune négociation possible" pour le moment avec Israël (responsable du Hamas)

"Aucune négociation" n'est possible pour le moment avec Israël alors que les hostilités se poursuivent, a affirmé lundi à l'AFP un responsable du Hamas palestinien basé à Doha. "L'opération militaire se poursuit et la résistance, menée par les Brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas), continue de défendre les droits de notre peuple, donc il n'y a actuellement aucune négociation possible sur la question des prisonniers ou autre" avec Israël, a déclaré Hossam Badrane, membre du bureau politique du Hamas dans la capitale du Qatar.

"Notre mission consiste désormais à tout mettre en œuvre pour empêcher l'occupation de continuer à commettre des massacres contre notre peuple à Gaza, qui visent directement les habitations civiles", a-t-il encore dit.

L'armée israélienne a ordonné lundi un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le mouvement islamiste palestinien, au troisième jour de la guerre déclenchée par son offensive surprise et inédite.

Tous les observateurs s'accordent à dire que l'ampleur des attaques du Hamas compromet, pour le moment du moins, tout effort de médiation. Si l'Egypte a déjà tenté d'entamer un dialogue avec l'organisation terroriste palestinienne, espérant, dans un premier temps, la convaincre de relâcher rapidement les femmes et les enfants israéliens pris en otages, aucune réaction n'a pour l'heure été enregistrée du côté de Gaza. Le Hamas, qui retiendrait en captivité 130 otages selon ses dires, sait qu'il dispose d'une monnaie d'échange inestimable face à Israël, et prendra sans doute le temps de réfléchir à la meilleure stratégie pour défendre ses intérêts.