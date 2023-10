Guerre Israël-Hamas : une vingtaine d'actes antisémites commis en France

La France redoute l'importation du conflit entre Israël et le Hamas sur son sol

Une vingtaine d'"actes antisémites" ont été relevés en France depuis l'attaque samedi d'Israël par le Hamas, "allant de propos menaçants contre les juifs et Israël au déploiement de banderoles de soutien aux Palestiniens", a affirmé lundi le ministre de l'Intérieur.

https://twitter.com/i/web/status/1711383476723646747 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Gérard Darmanin, qui s'exprimait à l'issue d'une réunion avec les représentants de la communauté juive de France - dont le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, le président du Consistoire central, Elie Korchia, ainsi que le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Yonathan Arfi - a ajouté qu'il y avait eu "dix personnes interpellées" au cours des dernières 48 heures.

Ces incidents confirment les craintes de la communauté juive de France, qui redoutait une hausse des actes antisémites à la lumière des affrontements entre Israël et le Hamas. A l'instar de plusieurs pays, la France tente d'anticiper de tels événements, et avait ordonné rapidement le renforcement de la sécurité autour des lieux de cultes juifs et centres communautaires. Par le passé, de nombreux attentats visant la communauté juive sur le sol français ont été perpétrés au nom de la défense de la cause palestinienne.