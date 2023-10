La Turquie met en garde Israël contre une attaque "indiscriminée" de Gaza

Le soutien inconditionnel d'Ankara au Hamas reste le talon d'Achille des relations entre la Turquie et Israël

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde Israël lundi contre une attaque "indiscriminée" de civils à Gaza dans sa guerre contre le Hamas.

Recep Tayyip Erdogan a dit à son homologue israélien Isaac Herzog, lors d'une conversation téléphonique", que "frapper collectivement et de manière indiscriminée les habitants de Gaza ne ferait qu'accroître les souffrances et renforcer la spirale de la violence dans la région", a indiqué la présidence turque dans une communiqué.

Soutien fervent de la cause palestinienne, et en faveur d'une solution à deux Etats pour régler le conflit israélo-palestinien, le président turc s'est absenté d'une réunion ministérielle hebdomadaire pour des entretiens diplomatiques d'urgence au téléphone lundi sur le conflit en cours entre le Hamas et Israël.

Il s'est aussi entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre libanais Najib Mikati. Le président "a déclaré que la Turquie allait poursuivre ses efforts pour mettre fin au conflit", ont indiqué ses services après la conversation avec Mahmoud Abbas.

Tandis que la Turquie et Israël se sont rapprochés ces derniers mois, le soutien inconditionnel au Hamas de la part d'Ankara - qui abrite sur son territoire de nombreux dirigeants du mouvement terroriste en exil - reste le talon d'Achille des liens bilatéraux. Les deux pays avaient notamment connu un froid dans leurs relations de plusieurs années après l'affaire du Mavi Marmara, cette frégate qui avait tenté de briser le blocus israélien frappant la bande de Gaza en 2005.