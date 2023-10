Le chef de l'ONU "bouleversé" par l'annonce du siège de Gaza par Israël

"Je rappelle à Israël que les opérations militaires doivent être menées en accord avec le droit international humanitaire"

Le secrétaire général de l'ONU, reconnaissant les "inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité", s'est dit "profondément bouleversé" par l'annonce des autorités israéliennes du "siège complet" de la bande de Gaza.

"Tout en reconnaissant les inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité, je rappelle également à Israël que les opérations militaires doivent être menées en accord avec le droit international humanitaire", a déclaré Antonio Guterres à la presse, en décrivant les "événements sans précédent en Israël et dans les territoires palestiniens occupés".

"Les civils doivent être respectés et protégés à tout moment. Les infrastructures civiles ne doivent jamais être une cible", a-t-il insisté, notant que des infrastructures de santé, des immeubles d'habitations et des écoles avaient été touchés par des missiles israéliens à Gaza. "Je suis profondément bouleversé par l'annonce aujourd'hui par Israël d'un siège complet de la bande de Gaza, rien ne pourra entrer, pas d'électricité, pas de nourriture ou de carburant".

Le ton du secrétaire général de l'ONU, souvent accusé de biais anti-israéliens par Jérusalem, a ainsi rapidement évolué depuis dimanche, lorsqu'il s'était dit "choqué" par les attaques du Hamas, et appelé à la libération immédiate des otages.

Après s'être déclaré officiellement en guerre contre le Hamas, au lendemain des attaques de l'organisation terroriste qui ont fait plus de 900 morts et 2 600 blessés sur son territoire, Israël a décrété le siège de la bande de Gaza, et annoncé que ses opérations de représailles "n'en étaient qu'à leur commencement".