"Le Hamas, c'est Daesh, et nous le vaincrons comme l'Occident a vaincu Daesh"

Benjamin Netanyahou s'est exprimé lundi soir, alors qu'Israël se prépare à une vaste offensive dans la bande de Gaza. Affirmant qu'il s'agit d'une guerre dont l'enjeu est l'existence de l'Etat hébreu, le Premier ministre a promis que le pays en sortirait victorieux. "Le Hamas, c'est Daesh, et nous le vaincrons comme l'Occident a vaincu ce groupe terroriste", a-t-il déclaré.

Il a notamment réitéré ses propos de la veille, affirmant que chaque endroit à partir duquel le Hamas opère "se transformerait en ruines", et que les répercussions de la guerre "se feraient sentir pendant des générations". "Le Hamas a voulu la guerre, il aura la guerre. A la fin de cette campagne, nos ennemis comprendront l'ampleur de leur erreur en attaquant Israël", a-t-il assuré.

Benjamin Netanyahou a ensuite détaillé les premières étapes de l'offensive contre le Hamas. "Au début de la guerre, j'ai ordonné cinq choses immédiates : premièrement, nettoyer les localités et repousser toute entrée de l'ennemi sur notre territoire, et ces batailles se poursuivent toujours. Un certain nombre d'ignobles terroristes sont toujours sur notre territoire et nous travaillons à les éliminer", a dit Benjamin Netanyahou.

"Le deuxième point est l'opération sans précédent menée en ce moment contre le Hamas par les airs, et le troisième, le renforcement des autres fronts - au nord contre le Hezbollah, en Judée-Samarie et à l’intérieur d’Israël. La quatrième chose est de renforcer le soutien international afin de préserver notre marge d'action", a-t-il poursuivi. Plaidant ensuite pour le renforcement de l'unité du peuple et de ses dirigeants, le chef du gouvernement a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale.

Le Premier ministre a une nouvelle fois remercié les Etats-Unis pour leur soutien ainsi que leur assistance militaire, soulignant que le plus gros porte-avions du monde était en route pour Israël, "un signe clair pour nos ennemis".

Pour finir, il a mis en garde contre certaines informations, affirmant qu'il s'agissait de fake news, pointant particulièrement les déclarations de l'Egypte qui assure avoir prévenu Israël que "quelque chose d'important se préparait dans la bande de Gaza".