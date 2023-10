Israël : panique parmi la population après des recommandations appelant à stocker de la nourriture

Les magasins d'alimentation ont été dévalisés

Le commandement du Front intérieur a semé la panique dans le pays lundi, après avoir publié une liste de "recommandations exceptionnelles" à l'adresse des Israéliens, afin de leur permettre "de rester dans les abris antimissiles pendant 72 heures", selon les termes employés.

Il a notamment été conseillé à la population de stocker de l'eau - trois litres par jour et par personne - ainsi que de la nourriture sèche et en conserve, de se munir de lampes de poche et de radios fonctionnant sur piles pour recevoir les informations et les alertes, d'une trousse de premiers secours et d'argent en liquide.

Une liste digne d'un guide survivaliste pour l'apocalypse, qui a suscité un véritable affolement. Alors que les magasins avaient déjà été dévalisés par les Israéliens confinés chez eux à des degrés divers depuis samedi, il devenait carrément difficile, suite à ce message, de trouver la moindre bouteille d'eau dans les commerces.

Autant de réactions qui ont incité le porte-parole de l'armée à publier ensuite un message en forme de rectificatif, indiquant qu'il ne s'agissait "que" de "précautions naturelles et logiques, transmises au public en temps de guerre afin d'assurer le niveau de préparation des civils". A en croire Tsahal, ces recommandations sont donc absolument "standard" dans une telle situation.

La rétractation de l'armée n'a toutefois pas convaincu, et de nombreux Israéliens sont désormais confortés dans leur certitude que les jours à venir s'annoncent d'une exceptionnelle difficulté...