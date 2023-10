LIVEBLOG | Au moins 900 morts, Tsahal a repris le contrôle total du sud du pays, pas de nouvelles infiltrations terroristes

2700 blessés et plus de 900 morts côté israélien. Des terroristes se cachent toujours en Israël. 300 000 réservistes mobilisés

Israël est entré mardi dans son quatrième jour de guerre avec le Hamas et ses alliés. 300 000 réservistes ont été mobilisés, une première depuis a guerre de Kippour en 1973. Les forces israéliennes ont repris lundi le contrôle total des localités proches de Gaza, qui avaient été infiltrées et attaquées par le Hamas, éliminant un nombre important de terroristes. Lundi après-midi, des terroristes libanais sont rentrés en Israël avant d'être éliminés par Tsahal à la frontière nord. Le Jihad islamique a revendiqué la responsabilité. En riposte, des hélicoptères de Tsahal ont attaqué des positions terroristes du Hezbollah au sud Liban. En outre, les tirs de roquettes se sont poursuivis toute la journée sur le sud, le centre et la région nord d'Israël. Tsahal a affirmé avoir des informations sur tous les otages à Gaza et assuré qu'il n'y a plus de terroriste infiltré en territoire israélien. Au moins 900 morts côté israélien ont été recensés depuis le début de la guerre.