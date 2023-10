Quand la réalité dépasse la fiction... Le héros de Fauda, Lior Raz, est allé dans le sud aider la population à échapper aux roquettes du Hamas

La vidéo de 20 secondes dans laquelle on voit les missiles passer au dessus de la tête de Lior- alias Doron - est cette fois bien réelle. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, l'acteur est allé à Sdérot, dans le sud du pays bombardé non stop par les tirs de roquettes du Hamas, pour aider les résidents à quitter leur maison et se mettre à l'abri.

https://twitter.com/i/web/status/1711485146208047170

"Accompagné de Yohanan Plesner @yplesner et Avi @issacharoff, je suis parti vers le sud pour rejoindre des centaines de courageux "frères d'armes" volontaires qui ont travaillé sans relâche pour venir en aide à la population du sud d'Israël. Nous avons été envoyés dans la ville bombardée de Sderot pour extraire 2 familles", a écrit Lior Raz sur X (Twitter).

Depuis le 7 octobre à 6h30 du matin, cette région du sud, proche de la frontière avec Gaza, a été particulièrement touchée et meurtrie par la guerre surprise déclenchée par le Hamas. Des centaines de terroristes s'y sont infiltrés samedi et dimanche, alors que les roquettes continuent de tomber sur la ville sans interruption depuis 3 jours.