Quatre Français tués dans les attaques du Hamas, selon un nouveau bilan

13 autres Français sont toujours portés disparus

Quatre Français ont été tués dans l'attaque du Hamas contre Israël, selon un nouveau bilan publié mardi par le ministère des Affaires étrangères. "La France déplore le décès tragique de deux autres ressortissants français, ce qui porte à quatre le bilan des victimes françaises des attaques terroristes menées par le Hamas", a affirmé le Quai d'Orsay, dans un communiqué.

Parmi les Français tués figure Avidan T., 26 ans, un jeune Français originaire de Bordeaux (sud-ouest) et vivant en Israël, ont annoncé mardi le consistoire de Bordeaux et le député des Français de l'étranger Meyer Habib (droite), qui avait signalé lundi la disparition du jeune homme.

Le ministère des Affaires étrangères a par ailleurs précisé être "sans nouvelles" de 13 Français, dont un enfant de 12 ans, dont la situation est considérée comme "très inquiétante", certains ayant "très probablement été enlevés". Parmi eux, Céline-Ben David Nagar, 26 ans, qui se rendait au festival de musique dans le sud avec deux amis, lorsque les tirs de roquettes ont débuté. Le véhicule dans lequel elle se trouvait aurait vraisemblablement croisé la route de terroristes, alors que les trois amis avaient décidé de faire demi-tour. Leur voiture a en effet été retrouvée criblée de balles au lendemain de l'assaut du Hamas.

Le gouvernement israélien a indiqué ce mardi avoir déjà informé 50 familles de l'enlèvement de leurs proches par le Hamas. Au total, le groupe terroriste détiendrait environ 130 otages.

Le Quai d'Orsay a renouvelé lundi son appel "aux Français se trouvant actuellement en Israël à respecter les consignes d'extrême vigilance émises par les équipes de l’ambassade de France à Tel-Aviv, le consulat général à Jérusalem et par les autorités israéliennes".

Sollicité par l'AFP, le parquet antiterroriste français, compétent en matière de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis contre des Français à l'étranger, a indiqué lundi être "en lien avec le Quai d’Orsay".

L'objectif "est d'obtenir des informations sur les victimes et les circonstances de leur décès pour décider de l'ouverture ou non d'une ou plusieurs enquêtes et définir la ou les qualifications qui pourraient être données aux faits", a-t-il précisé.