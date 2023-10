"Le monde voit aujourd'hui toute la barbarie du Hamas", a dit sa grand-mère à i24NEWS

Son visage d'ange et son sourire hantent tous les esprits depuis lundi. Le petit Eitan, Franco- Israélien de 12 ans dont les photos sont largement relayées par les médias, est très probablement aux mains du Hamas à Gaza.

Après l'infiltration de terroristes dans leur domicile du kibboutz Nir Oz samedi matin, le jeune garçon s'était retranché dans l'abri antimissiles avec son père, qui se tenait armé près de la porte. Mais les terroristes ont malheureusement réussi à forcer l'entrée de la pièce, et à les kidnapper, avec le reste de la famille, selon le récit fait à i24NEWS par la grand-mère paternelle du garçon.

La mère d'Eitan, Batsheva, a été emmenée avec ses deux filles sur une moto, tandis qu'Eitan se trouvait sur une autre moto. Tous ont été transportés à quelques centaines de mètres au-delà de la clôture frontalière, jusqu'à croiser la route d'un char israélien. La moto sur laquelle se trouvait la mère et ses deux filles s'est alors immobilisée, permettant à celles-ci de prendre la fuite et de rejoindre un lieu sûr après trois kilomètres de marche. Mais le véhicule qui transportait le garçon, lui, a poursuivi sa route vers le territoire gazaoui. Ohad, le père, est lui aussi toujours porté disparu.

"Je suis restée en contact sur Whatsapp avec mon fils jusqu'aux environs de 15h. Depuis nous sommes sans nouvelles de lui, nous ne savons pas s'il a été blessé ou s'il est mort", relate la grand-mère d'Eitan, qui ne dort plus et ne mange plus depuis trois jours. "Je ferais n'importe quoi pour pouvoir aller à Gaza et qu'ils me prennent en échange de la libération d'Eitan. Je suis prête à donner ma vie contre la sienne", dit-elle en larmes.

"Quels êtres humains sont capables d'enlever des bébés, des enfants, des femmes et des personnes âgées ? Le monde entier voit aujourd'hui l'inhumanité et la barbarie du Hamas", poursuit-elle.

Ses multiples appels téléphoniques pour tenter de savoir ce qui est arrivé à son fils et son petit-fils sont restés sans réponse. Le gouvernement, qui a déjà contacté 50 familles pour leur confirmer que leurs proches avaient été enlevés, ne l'a, à ce jour, pas contactée.

Près de 130 otages au total seraient détenus dans la bande de Gaza. Lundi, le Hamas a menacé d'exécuter des otages à chaque attaque israélienne dans la bande de Gaza. Il a par ailleurs déclaré qu'aucune négociation concernant un échange de prisonniers n'interviendrait avant la fin de l'offensive israélienne.

Le Quai d'Orsay a annoncé la mort de quatre ressortissants français dans les attaques du groupe terroriste, et a dit être toujours sans nouvelles de 14 autres, dont Eitan.