Un aéronef israélien a également tué Zakaria Abu Ma'amr, le chef du ministère des Relations nationales du Bureau Politique du Hamas à Gaza

Deux hauts responsables du Hamas ont été éliminés par des frappes de l’armée israélienne sur la bande de Gaza la nuit dernière. Le premier est Jawad Abu Shamala, le ministre de l'Économie du Hamas. Dans le cadre de ses fonctions, celui-ci était en charge de la gestion des fonds de l'organisation et allouait ces ressources pour financer et orienter des activités terroristes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bande. Il avait auparavant occupé des postes sécuritaires au sein de l'organisation terroriste et dirigé plusieurs opérations visant à nuire aux citoyens de l'État d'Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1711733971090813051 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un aéronef de Tsahal a également tué Zakaria Abu Ma'amr, l'un des membres principaux du Bureau Politique de l'organisation terroriste Hamas, et le chef du ministère des Relations nationales du Bureau Politique de l'organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Abu Ma'amr était connu pour être un proche associé de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, et dans le cadre de ses fonctions, il a beaucoup œuvré pour inciter et agir contre la souveraineté de l'État d'Israël et mettre en danger ses résidents. De plus, dans le cadre de son rôle, il faisait partie du forum senior de l'organisation et était ainsi impliqué dans la prise de décision de l'organisation et dans la planification de nombreuses stratégies et actions contre la sécurité de l'État d'Israël.