Emmanuel Macron opposé à la suspension de l'aide financière aux Palestiniens

"La France dispose d'un système de surveillance existait afin de garantir que les fonds transférés ne tombaient pas entre les mains du Hamas"

Alors que l'Union européenne avait annoncé la veille suspendre ses aides financières aux Palestiniens, en réaction aux attaques du Hamas, Emmanuel Macron s'est dit opposé ce mardi à toute suppression unilatérale de cette assistance financière. Il a ainsi affirmé que l'Hexagone disposait d'un système de surveillance existait afin de garantir que les fonds transférés ne tombaient pas entre les mains du Hamas.

"Nous ne sommes pas en faveur de la suspension de l’aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes. Nous-mêmes avons mis en place des procédures pour nous assurer que cette aide ne permette pas de financer le Hamas", a dit le chef d'Etat. "La France apporte une aide aux Palestiniens qui s’élevait en 2022 à 95 millions d’euros. Cette aide est concentrée sur le soutien aux populations dans les domaines de l’eau, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’éducation. Elle est versée notamment par le biais des Nations Unies et bénéficie directement à la population palestinienne", a-t-il assuré.

Le président a poursuivi en précisant toutefois être favorable au passage en revue de toutes les aides européennes aux Palestiniens, afin d'être certains qu'elles aillent à leurs destinataires.

"Nous devons lutter de manière intraitable contre le terrorisme et le terrorisme du Hamas. Mais nous ne devons pas confondre cette lutte avec le droit humanitaire le plus élémentaire le soutien aux populations civiles. Le risque étant sinon qu’un soutien populaire aux actions terroristes les plus extrêmes ne s’installe dans la région", a-t-il conclu.

La Première ministre Elisabeth Borne s'est également exprimée sur le sujet devant les députés. "Je n'ignore pas les interrogations sur notre aide humanitaire", a déclaré mardi Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale après l'attaque sans précédent menée contre Israël par l'organisation islamiste palestinienne Hamas qui contrôle la bande de Gaza.

"Notre aide est versée à des organismes de l'ONU sur place, qui agissent directement pour l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, la santé ou l'éducation", a ajouté la Première ministre. "Nous sommes extrêmement vigilants à ce qu'aucun euro d'aide française ne parvienne à une quelconque organisation terroriste, ni à Gaza ni ailleurs."