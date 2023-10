2 800 blessés dont 535 toujours hospitalisés, 300 000 réservistes mobilisés

Israël est entré mardi dans son quatrième jour d'affrontements avec le Hamas et ses partenaires. En un geste sans précédent depuis la guerre de Kippour en 1973, 300 000 réservistes ont été mobilisés, et le gouvernement a annoncé le rappel imminent de 60 000 autres soldats de réserve. Lundi, les forces israéliennes ont repris entièrement les localités adjacentes à Gaza, après des infiltrations et attaques du Hamas, neutralisant de nombreux terroristes. Dans l'après-midi, des terroristes en provenance du Liban ont tenté d'entrer en Israël mais ont été stoppés par Tsahal à la frontière nord. L'attaque a été revendiquée par le Jihad islamique. En représailles, Tsahal a ciblé des positions du Hezbollah au sud du Liban. Par ailleurs, les salves de roquettes ont continué d'atteindre le sud, le centre et le nord d'Israël tout au long de la journée. Bien qu'aucune nouvelle infiltration n'ait été signalée depuis lundi, Tsahal suspecte la présence de plusieurs terroristes en territoire israélien. Depuis le début des hostilités, le bilan côté israélien s'élève à au moins 1.000 décès.