Israël-Hamas : des officiers racontent "l'horreur" et les tactiques trompeuses des terroristes

Le chef de la 98e division de l'armée israélienne a fait état des violences choquantes et des tactiques trompeuses utilisées par les terroristes palestiniens du Hamas lors leurs attaques du week-end dernier dans le sud d'Israël. "Des habitants ont été brutalement massacrés dans plusieurs villages. Lors de la fête à Re'im, des victimes étaient systématiquement exécutées par balles à la tête par-derrière, et tout était incendié", a-t-il déclaré.

L'officier a raconté les terroristes ont simulé la mort pour surprendre et agir contre les forces armées. De son côté, le brigadier-général Dan Goldfus a révélé que les premières heures de l'attaque ont été particulièrement difficiles. "La communication était interrompue. Commandants, colonels, officiers, généraux, nous tentions de repousser les terroristes et de gérer les redditions dans les villages. Les terroristes ne faisaient aucune distinction entre soldats et civils. Tout le monde était une cible."

Il a souligné que dès que le contrôle sera totalement établi à la frontière, "les forces passeront à une phase offensive dans un avenir proche pour renverser la situation." Selon lui, les défis en matière de communication ont entraîné "des problèmes de coordination entre les pelotons et les brigades, obligeant les unités à prendre des décisions autonomes sur les stratégies à adopter."

Noam Revkin Fenton/Flash90 Des soldats israéliens blessés arrivent à l'hôpital Hadassah Ein Kerem à Jérusalem, le 7 octobre 2023

"Nous avançons et passons à l'attaque contre le Hamas, le Jihad islamique palestinien et d'autres groupes qui ont choisi de nous attaquer. Nous sommes tenus envers nos citoyens de changer cette réalité pour éviter que de telles situations ne se reproduisent", a déclaré le major-général. Il a ajouté, avec gravité, "Malheureusement, cela s'est produit. Plus de 1000 personnes ont été tuées. Des images surréalistes. Des gens ont été brûlés. C'est difficile à évoquer."

"L'impératif pour les forces est clair : protéger les citoyens et éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. Nous sommes prêts à faire notre devoir", a ajouté le major-général.