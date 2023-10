Gallant aux soldats : "Le Hamas voulait un changement à Gaza, vous aurez le privilège de changer la réalité"

Le ministre de la Défense a recontré des soldats qui ont combattu dans la région, et les a félicités pour leurs actions

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a effectué une visite le long de la frontière de Gaza aujourd'hui. Il est arrivé au quartier général de la brigade de Gaza à Camp Re'im et a mené une évaluation de la situation avec plusieurs responsables militaires.

Plus tard, le ministre de la Défense est arrivé au kibboutz Be'eri, a parcouru les maisons, et près de la salle à manger du kibboutz, il a rencontré des soldats de l'unité Sheldeg, des parachutistes et d'autres unités qui ont combattu dans la région, et les a félicités pour leurs actions.

"Vous avez combattu avec courage et vous avez agi dans l'esprit de Tsahal exactement comme il se doit. Vous avez résisté vaillamment en première ligne, vous avez touché de nombreux terroristes et sauvé des vies. Vous avez vu de vos propres yeux contre quoi nous luttons - contre les animaux humains - l'Etat islamique de Gaza", a-t-il affirmé.

"Grâce à votre action héroïque dans la mission de défense, vous aurez le privilège de changer la réalité ici. Vous avez vu les coûts, et vous verrez le changement. Le Hamas voulait un changement à Gaza, cela changera à 180 degrés par rapport à ce qu'il pensait. Ils regretteront ce moment. Gaza ne reviendra jamais à ce qu'elle était."

"J'ai vu beaucoup de soldats et je comprends ce que vous avez traversé. Chaque combattant qui voit des camarades tomber au combat, je comprends la douleur, la colère. Il n'y aura pas de situation où des enfants israéliens sont tués dans les champs et le Hamas continue d'exister. J'ai levé toutes les restrictions - nous tuons tous ceux qui nous combattent, nous utilisons tous les moyens", a-t-il poursuivi.

"Celui qui vient pour décapiter, assassiner des femmes, des survivants de l'Holocauste - nous l'éliminerons avec toute notre force et sans compromis. Ce que nous avons observé dans les localités s'apparentait à un carnage, mais sur le champ de bataille, vous avez brillamment triomphé. Nous comptons sur vous et grâce à Tsahal, l'État d'Israël existe. Nous reviendrons ici, à Be'eri, dans quelques mois, et la situation sera différente. Nous peuplerons le kibboutz jusqu'au dernier mètre, et ce qui était à Gaza ne sera plus."