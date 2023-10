Dans un discours vigoureux, le président américain a affirmé que l'Etat hébreu avait le droit de se défendre face au "mal à l'état pur"

Joe Biden, qui a endossé sans réserve le rôle de premier soutien d'Israël, a martelé mardi dans un discours vigoureux que l'Etat hébreu avait le droit de se défendre face au "mal à l'état pur". D'une voix parfois vibrante de colère, le président américain a évoqué les "bébés tués" et les "familles entières massacrées" dans l'offensive massive et sans précédent lancée samedi par le Hamas contre Israël. "A cette heure, nous nous devons être absolument clairs. Nous nous tenons aux côtés d'Israël", a-t-il martelé. Il a souligné que l'unique objectif du Hamas est "de tuer des Juifs. Ils sont comme l'Etat islamique", a-t-il affirmé en présence de la vice-présidente Kamala Harris et du chef de la diplomatie Antony Blinken, qui se rendra jeudi dans l'Etat hébreu en signe de "solidarité et de soutien".

Drew Angerer/Getty Images/AFP Le président américain Joe Biden prononce un discours sur les attaques terroristes du Hamas en Israël à Maison-Blanche le 10 octobre 2023

Joe Biden a confirmé, sans donner de détails, que des citoyens américains se trouvaient parmi les otages du groupe islamiste palestinien, et a par ailleurs donné un nouveau bilan de 14 Américains tués dans l'offensive. Il a également ajouté qu'il demanderait au Congrès d'agir rapidement en faveur d'Israël, affirmant : "Ce n'est pas une question de politique - c'est une question de sécurité des États-Unis et de la sécurité mondiale".

Il a indiqué que les Etats-Unis, qui ont déjà décidé d'envoyer un groupe aéronaval aux abords d'Israël, étaient prêts à déployer "des ressources supplémentaires si nécessaire", pour éviter que la guerre ne s'étende. Il a aussi promis des moyens pour le "Dôme de fer, le puissant système de défense antimissiles d'Israël. Il a également adressé un avertissement ferme au Hezbollah concernant ses intentions de prendre part au conflit. "Tous les groupes de la région qui envisagent d'intervenir - ne le faites pas", a-t-il déclaré.

Le député Gideon Saar, du parti Unité national, a remercié le président américain pour son discours. "Merci pour vos paroles, pour votre véritable amitié et pour votre position morale claire", a-t-il déclaré. Le président du parti Israël Beiteinou, Avigdor Lieberman, a également réagi au discours de Biden : "Merci à notre plus grande alliée, les États-Unis, et au président Joe Biden pour leur soutien sans équivoque à Israël". Le ministre de la Communication, Shlomo Karaï, a également remercié Biden : "Nous sommes émus par la mobilisation totale, tant en paroles qu'en actes, de notre plus proche alliée, les États-Unis. Le président Biden prouve en temps de crise qu'il est un véritable ami, un leader de stature, qui ne reste pas silencieux et ne ferme pas les yeux ou ne calcule pas face à des horreurs. Salut au président, aux États-Unis et à son armée."