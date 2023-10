Benjamin Netanyahou et Benny Gantz d’accord pour former un gouvernement d'union nationale d'urgence

Le gouvernement d'urgence sera en fonction jusqu'à la fin de la guerre, après quoi les ministres seront limogés

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président du parti d’opposition Union nationale et ancien ministre de la Défense Benny Gantz, se sont rencontrés ce mercredi pour discuter de la formation d’un gouvernement d'union nationale d'urgence. À l’issue de leur réunion, ils ont indiqué dans un communiqué conjoint être parvenus à un accord pour former un tel gouvernement ainsi qu’un cabinet de gestion de guerre, au 5e jour de l'offensive menée par le Hamas contre Israël.

MAHMUD HAMS / AFP Bombardement israélien sur des cibles terroristes à Gaza

Un "cabinet de gestion de guerre" sera créé avec trois membres : le Premier ministre, le ministre de la Défense et Benny Gantz. L’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne Gadi Eizenkot et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer serviront d'observateurs.

Cinq ministres sans portefeuille de l’Union nationale seront ajoutés au cabinet politico-sécuritaire (avec l'un d'eux comme observateur) : Benny Gantz, Gideon Sa'ar, Gadi Eizenkot et deux autres pas encore choisis et ce pour la durée de la guerre. Une place dans le cabinet de gestion de la guerre sera réservée au président de l'opposition s'il y adhère.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des roquettes sont tirées de Gaza vers Israël

Pendant la période de guerre, aucun projet de loi ou décision gouvernementale qui ne concerne pas la guerre ne seront promulgués. Tous les engagements de haut rang seront automatiquement prolongés pendant la période de guerre. Le cabinet devrait autoriser la création d’un cabinet de sécurité réduit.

Le gouvernement d'urgence sera en fonction jusqu'à la fin de la guerre, après quoi les ministres seront limogés.