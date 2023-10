Guerre en Israël : 10 Français tués et 18 disparus dont des enfants "probablement enlevés"

"J'adresse toutes mes pensées à la communauté française en Israël, qui vit dans l'angoisse"

La Première ministre française Elisabeth Borne a annoncé mercredi que le bilan venait "une nouvelle fois de s'alourdir" pour son pays, après les attaques terroristes meurtrières du Hamas en territoire israélien, avec 10 Français morts et 18 portés disparus, dont "plusieurs enfants probablement enlevés" par le Hamas.

Chaim Goldberg/Flash90 Des soldats israéliens autour des destructions causées par les militants du Hamas dans le kibboutz Kfar Aza, près de la frontière entre Israël et Gaza, dans le sud d'Israël, le 10 octobre 2023.

"Je veux avoir un mot particulier pour nos dix ressortissants décédés et les 18 dont nous sommes sans nouvelles" et "dont la situation est extrêmement préoccupante", a déclaré la cheffe du gouvernement au Sénat. "Nous sommes en lien constant avec les familles", a-t-elle ajouté, en adressant "toutes (ses) pensées à la communauté française en Israël, qui vit dans l'angoisse". Le précédent bilan officiel communiqué mardi faisait état de 8 morts et 20 disparus.

En ouverture de la séance, le Sénat a respecté une minute de silence en hommage aux victimes des attaques du Hamas en Israël, dont le peuple est "meurtri, traumatisé", mais "valeureux", selon le président de la chambre haute Gérard Larcher qui a dénoncé "des crimes contre l'humanité".

Questionnée sur la réaction de la France, Elisabeth Borne a répété que la diplomatie était "à l'œuvre pour éviter l'escalade et l'embrasement" dans la région. La Première ministre a prôné "une solution de paix durable". "C'est le seul chemin pour la sécurité et la stabilité dans la région. C'est aussi un chemin pour l'apaisement dans nos démocraties".