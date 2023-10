Le 16 octobre, la synagogue de la Victoire à Paris accueillera une soirée de mobilisation pour la plus grande organisation de secours israélienne

Ils sont sur le pont nuit et jour depuis samedi et le massacre commis par l’organisation terroriste Hamas dans plusieurs kibboutzim, moshavim et sites du sud d’Israël, où plus d’un millier d’Israéliens ont été tués, 3000 blessés et quelque 200 pris en otage.

"Samedi à l’aube, des Israéliens qui dansaient, célébraient shabbat, marchaient simplement dans les rues ou dormaient chez eux, ont été sauvagement assassinés par les commandos du Hamas. Au cœur de cette situation dramatique, le Magen David Adom a besoin de notre soutien, alors que ses équipes de volontaires œuvrent en première ligne pour assurer les soins médicaux d’urgence”, rappelle l’association des amis français de l’organisation.

MDA Documentation of MDA operations

Pour récolter des fonds, le metteur en scène Steve Suissa organise une soirée à la synagogue de la Victoire le 16 octobre, à 19h, autour des plus grands textes et musiques juives de films : “J’ai décidé de mobiliser mes équipes autour d’une soirée forte, pour que les gens se rassemblent et soient solidaires du Magen David Adom qui fait un travail absolument essentiel. Nous devons tous nous mobiliser aux côtés de la population israélienne, si durement touchée aujourd’hui", explique Steve Suissa.

Avec Steve Suissa (textes), Isabelle Durin (violon) et Alissa Zoubritsky (piano). Réservation : 0143874902 ; 101@MDA-france.org. Site internet : www.MDA-France.org/fr/Unis-pour-Israel. Portes ouvertes à 19 h, soirée à 20 h 30