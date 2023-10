Polémique : des terroristes du Hamas soignés dans des hôpitaux israéliens

Craignant un lynchage, le ministère de la Santé a demandé aux agents de sécurité des hôpitaux de se préparer à des troubles

Au moins trois terroristes du Hamas sont soignés dans des hôpitaux en Israël aux côtés d'Israéliens blessés dans les attaques meurtrières, a révélé mercredi le site d’information israélien Ynet. Les responsables des hôpitaux ont déclaré qu'ils avaient été contraints de les accueillir, et ont exhorté le ministère de la Santé à les transférer dans un établissement militaire fermé.

Craignant un lynchage, le ministère de la Santé a demandé aux agents de sécurité des hôpitaux de les protéger et de se préparer à des troubles, provoqués par des citoyens israéliens voulant se venger. Après la publication de ces informations, le ministre de la Santé Moshe Arbel a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de ne pas traiter les terroristes dans les hôpitaux publics.

"Nous sommes informés de l'admission de terroristes vers des hôpitaux en Israël et de possibles troubles à l’ordre public pouvant aller jusqu’au lynchage", a indiqué le ministère. "Les hôpitaux ont besoin de renfort urgent afin d’éviter des troubles". Des membres du groupe de supporters du Beitar Jérusalem, "La Familia", a d'ailleurs tenté de s'en prendre mercredi soir à l'un des terroristes hospitalisé à l'hôpital de Tel Hashomer.

https://twitter.com/i/web/status/1712165112356671652 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Israël dénombre au total au moins 1 200 morts et plus de 3 000 blessés recensés depuis le début des attaques terroristes samedi. Des chiffres qui augmentent jour après jour, et pourraient encore monter, les attaques menées par le Hamas et le Hezbollah étant incessantes sur une grande partie du territoire israélien.