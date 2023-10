La star de la NBA LeBron James apporte son soutien à Israël

La star de la NBA et des Los Angeles Lakers, LeBron James, a pris position en faveur d'Israël cette nuit. Ceci après que la ligue a déjà exprimé son soutien et condamné la terrible attaque surprise du Hamas. "La tragédie en Israël est tragique et impardonnable", a écrit la star dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"La violence et le meurtre d'innocents par le Hamas sont du terrorisme. J'envoie mes condoléances à Israël et à la communauté juive du fond de mon cœur. Nous prions pour la paix dans la région et nous nous engageons à continuer de combattre toutes les formes de haine. De plus, nous devons tous veiller à ce que la tragédie en Israël ne mène pas à davantage de haine, de racisme et d'antisémitisme."