Le Hamas affirme avoir préparé son opération pendant deux ans

"Nous leur avons fait croire que le Hamas était occupé à gouverner Gaza, qu'il se concentrait sur la population et qu'il avait abandonné la résistance"

Le haut responsable du Hamas, Ali Baraka, a déclaré dans une interview diffusée le 8 octobre 2023 sur Russia Today TV que le Hamas avait secrètement planifié l'invasion du sud d'Israël pendant deux ans, tout en donnant l'impression qu'il était occupé à gouverner la bande de Gaza. Il a expliqué que c'est pour cette raison que le Hamas n'a pas rejoint le Jihad islamique palestinien lors de sa précédente confrontation avec Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1712030588872351872 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"L'heure zéro a été gardée complètement secrète. Un nombre limité de dirigeants du Hamas étaient au courant. Les personnes informées de l'attaque et de son timing pouvaient se compter sur les doigts d'une main", a-t-il affirmé. "Nous les avons fait croire que le Hamas était occupé à gouverner Gaza, qu'il voulait se concentrer sur les 2,5 millions de Palestiniens [à Gaza] et qu'il avait complètement abandonné la résistance", a par ailleurs révélé Baraka.

"Les Israéliens sont connus pour aimer la vie. Nous, en revanche, nous nous sacrifions. Nous considérons nos morts comme des martyrs. Ce que tout Palestinien désire le plus, c'est d'être martyrisé pour la cause d'Allah, défendant sa terre", a poursuivi le dirigeant du Hamas.

Il a dit que le Hamas n'avait informé ses alliés des autres factions palestiniennes, du Hezbollah, en Iran, en Turquie et en Russie qu'après le début de l'invasion. Il a également déclaré que tout accord d'échange de prisonniers devrait impliquer des prisonniers du Hamas détenus aux États-Unis.

"Nos alliés sont ceux qui nous soutiennent avec des armes et de l'argent. Tout d'abord, c'est l'Iran qui nous donne de l'argent et des armes. Il y a aussi le Hezbollah, et le peuple arabe et islamique qui est à nos côtés. Il y a des pays qui nous soutiennent politiquement. Même la Russie sympathise avec nous. Les Russes nous ont même envoyé des messages hier matin. Ils sympathisent avec nous. La Russie est heureuse que l'Amérique soit empêtrée en Palestine. Cela soulage la pression sur les Russes en Ukraine. Une guerre soulage la pression d'une autre guerre. Donc nous ne sommes pas seuls sur le champ de bataille, a-t-il encore expliqué.