Guerre en Israël : le CICR en contact avec le Hamas pour la libération des otages

"La prise d'otages est interdite par le droit international humanitaire et toute personne détenue doit être immédiatement libérée"

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en contact avec le Hamas et les autorités israéliennes pour œuvrer à la libération des otages kidnappés en territoire israélien par le groupe terroriste ce week-end, selon un communiqué diffusé jeudi. Le CICR implore aussi "les deux parties de réduire les souffrances des civils."

https://twitter.com/i/web/status/1712032792261886340 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"En tant qu'intermédiaire neutre, nous sommes prêts à effectuer des visites humanitaires ; faciliter la communication entre les otages et les membres de leur famille ; et pour faciliter toute éventuelle libération", a déclaré Fabrizio Carboni, le directeur régional du CICR pour la région Proche et Moyen-Orient, dans le communiqué. "La prise d'otages est interdite par le droit international humanitaire et toute personne détenue doit être immédiatement libérée", a-t-il rappelé.

Environ 200 Israéliens et étrangers, soldats, civils, enfants, femmes, personnes âgées, sont aux mains du Hamas dans la bande de Gaza depuis son attaque meurtrière surprise déclenchée samedi, selon les autorités israéliennes. Des centaines de personnes sont encore portées disparues et des corps toujours en cours d'identification. Aucune libération officielle n'est intervenue à ce stade. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a aussi lancé un processus de négociations avec le Hamas en vue d'obtenir la libération des otages.

Chaim Goldberg/Flash90 Voitures brûlées et abandonnées dans la zone de la fête où 260 Israéliens ont été tués et des dizaines pris en otage par des terroristes du Hamas

Le responsable du CICR s'inquiète aussi du sort des civils dans la bande de Gaza, l’aviation israélienne bombardant massivement les cibles terroristes du Hamas et du Jihad islamique. Plus de 338 000 Palestiniens ont été déplacés à l'intérieur de Gaza à cause des frappes, selon l'ONU. En Israël, au moins 1 200 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils, dans les attaques terroristes du Hamas.