Trump monte au créneau : "Israël n'était pas préparé, Netanyahou m'a déçu"

"Netanyahou n'était pas prêt. Il n'était pas prêt et Israël n'était pas prêt. Sous Trump, ils n'auraient pas eu besoin d'être prêts"

L'ancien président américain Donald Trump a vivement attaqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et l'échec des renseignements qui a conduit au massacre. Le candidat républicain en tête des primaires a évoqué l'élimination du commandant de la Force Qods, Qassem Soleimani, en 2020, et a affirmé que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait refusé d'apporter son aide aux États-Unis : "Je n'oublierai jamais comment Bibi Netanyahou nous a déçus. C'était terrible. Nous étions vraiment déçus, mais nous avons fait le travail nous-mêmes, et c'était un travail précis, formidable, merveilleux. Et puis Bibi a essayé de prendre le crédit. Je ne me sentais pas bien à ce sujet, mais c'est ok."

"Les failles du renseignement, et ce qui a échoué la semaine dernière, doivent régler cela parce qu'ils combattent une force qui pourrait être très puissante. Ils combattent potentiellement l'Iran", a ajouté Trump lors d'un discours à Palm Beach.

Trump a affirmé que "les récentes attaques terroristes mortelles sont également un rappel des dangers auxquels nous sommes confrontés à cause de la destruction des frontières sous Biden. Ceux qui ont attaqué Israël - qui ont tué, violé, aveuglé et mutilé des citoyens innocents - affluent maintenant vers notre beau pays".

Sarah Silbiger / Getty Images via AFP L'ex-président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Dans une interview avec Fox News, Trump a également critiqué Netanyahou, disant que le Premier ministre "a été gravement atteint" par l'attaque. "Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt et Israël n'était pas prêt. Sous Trump, ils n'auraient pas eu besoin d'être prêts". L'un des rivaux de Trump dans la course républicaine, Ron DeSantis, a critiqué Trump pour ses commentaires. "C'est absurde que quelqu'un, en particulier quelqu'un qui se présente à la présidence, choisisse d'attaquer notre allié et partenaire, Israël", a-t-il posté sur les réseaux sociaux.