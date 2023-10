Israël : l'armée reconnaît qu'il y a eu des "signes" la veille de l'offensive du Hamas

Selon Tsahal, les responsables n'ont pas été convaincus qu'il s'agissait de préparatifs pour une action contre Israël

L'armée israélienne a confirmé pour la première fois qu'il y avait des "signes particuliers" la nuit précédant le début de l’offensive du Hamas menée samedi, affirmant toutefois qu'il "n'y a pas eu d'alerte de renseignement pour un tel événement". Le porte-parole de Tsahal, le brigadier général Daniel Hagari, a déclaré jeudi : "Nous n'avions pas de compréhension d'un tel événement. Des signes particuliers sont apparus la nuit précédente, mais pas assez pour une alerte, et nous examinerons tout minutieusement."

Suite aux signes suspects dans la bande de Gaza le jour précédant l'attaque surprise, plusieurs discussions ont eu lieu au sein de l'armée, mais les responsables n'ont pas été convaincus qu'il s'agissait de préparatifs pour une action contre Israël. Par conséquent, l'armée n'a pas augmenté le niveau d'alerte dans le sud et n'a pas rapporté cela au gouvernement. Le "New York Times" a rapporté mercredi que les renseignements avaient identifié une augmentation de l'activité des réseaux armés du Hamas qu'ils suivaient. Deux hauts responsables de la sécurité israélienne, qui l'ont mentionné, ont dit que les renseignements comprenaient que quelque chose d'anormal se produisait et ont envoyé une alerte aux soldats à la frontière de Gaza. Mais l'alerte, comme mentionné, n'a pas entraîné d'action.