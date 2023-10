Israël : la chaine Al Jazeera utilise des images trompeuses de libération d'une otage, vieilles de trois jours

Selon Tsahal, cette vidéo diffusée sur Al Jazeera est une manœuvre délibérée du Hamas visant à contrecarrer la comparaison avec l'État islamique

La chaîne d'information Al Jazeera a publié mercredi soir des images de la libération d’une femme israélienne et de deux enfants, kidnappés par des terroristes du Hamas samedi. La vidéo montre Avital Aladgem, une habitante du kibboutz Holit, proche de la bande de Gaza, et les deux enfants de son amie, en train de marcher vers le territoire israélien depuis Gaza, après leur libération. Selon Tsahal, cette vidéo diffusée sur Al Jazeera est une manœuvre délibérée du Hamas visant à adoucir son image et à contrecarrer la comparaison qui a été faite avec l'État islamique.

"Après que le monde entier a vu le visage horrible de l'organisation barbare qui a exécuté des centaines d'enfants et de femmes innocents dans un terrible massacre, le Hamas publie une vidéo de propagande", a déclaré en langue arabe, le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Avihai Edery. "Le Hamas est pire que l'EI !".

Avital s'est retrouvée dans une situation insupportablement difficile lors de l'attaque surprise du Hamas samedi dernier. Les enfants de son amie, disparue depuis samedi, ont été capturés par le Hamas. Les terroristes ont laissé les enfants entre les mains d'Avital lors de leur prise du kibboutz. "Ils nous ont fait sortir de nos maisons et nous ont conduits jusqu'à la clôture qui entoure le kibboutz. Il y avait une brèche là-bas et nous avons commencé à marcher vers Gaza", a-t-elle confié à Channel 12.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des Palestiniens prennent le contrôle d'un char israélien après avoir franchi la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

"Ils nous ont déplacés entre les maisons alors que tout autour n'était que destruction, dévastation et traînées de sang", a-t-elle poursuivi. "Ils nous ont conduits jusqu'à la clôture qui entoure le kibboutz. Il y avait une brèche là-bas et nous avons commencé à nous diriger vers Gaza. Nous avons passés la clôture, j'ai vu leurs maisons". "Quand nous sommes arrivés à Gaza, les terroristes m'ont fait signe avec leurs mains de partir, ils ont juste marché vers Gaza et je suis restée avec les deux enfants et j'ai réalisé que nous étions libres. J'ai fait le chemin inverse... à pied avec les deux enfants sur moi".