Israël : un ministre reconnaît la responsabilité du gouvernement dans l'attaque du Hamas

C'est la première fois qu'un membre du gouvernement exprime une telle position

Dans un entretien avec Ynet Live, le ministre de l'Éducation, Yoav Kish, membre du gouvernement actuel, a admis la responsabilité de son administration dans l'attaque surprise et meurtrière de Hamas contre Israël. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement exprime une telle position.

https://twitter.com/i/web/status/1712395840197644520 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"il est impératif de mobiliser nos forces, de mener le combat et de l'emporter", a affirmé le ministre Kish. "Nous devons écouter les familles des victimes et respecter leur parole. Une analyse approfondie de la situation est cruciale, et je m'engage à ce qu'elle soit exhaustive et sans complaisance. La responsabilité est une charge que personne ne peut éluder. En tant que membre du gouvernement, j'en accepte pleinement la part. Nous nous sommes préoccupés de futilités, nous avons oublié où nous vivons", a-t-il déclaré. "Cela s'est produit sous notre gouvernement, des conclusions seront tirées et nous en prendrons la responsabilité", a-t-il martelé.

Après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz ont annoncé mercredi la création d'un gouvernement d'urgence national, Kish a appelé tous les partis sionistes à se joindre à ce gouvernement.

D'autre part, Avigdor Lieberman, leader du parti Israel Beiteinu, a déclaré sur les réseaux sociaux que la manière dont Israël conduit la guerre doit changer, insistant sur le fait qu'Israël devrait déplacer la bataille sur le territoire ennemi et établir une zone tampon le long de la frontière avec la bande de Gaza.