"Notre propre histoire, notre responsabilité résultant de l'Holocauste nous imposent le devoir permanent de défendre l'existence et la sécurité d'Israël"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé jeudi le soutien indéfectible de l'Allemagne envers Israël, accusant l'Iran d'avoir permis l'attaque "sans précédent" contre l'État hébreu par son soutien au Hamas ces dernières années et qualifiant de "honteux" le silence de l'autorité palestinienne. "La seule place de l'Allemagne est celle auprès d'Israël", a-t-il affirmé devant les députés du Bundestag. "Notre propre histoire, notre responsabilité résultant de l'Holocauste nous imposent le devoir permanent de défendre l'existence et la sécurité d'Israël", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1712398315835314259 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le chancelier a évoqué la responsabilité indirecte de l'Iran dans l’attaque meurtrière du Hamas, qui a fait au moins 1 300 morts israéliens, plus de 3 000 blessés et 150 otages israéliens ou étrangers, dont des Allemands, détenus à Gaza. "Il est clair pour nous que sans le soutien iranien de ces dernières années, le Hamas n'aurait pas été en mesure de lancer des attaques sans précédent sur le territoire israélien", a-t-il estimé.

Olaf Scholz a également vivement critiqué l'absence à ce jour de "claire condamnation de la violence terroriste" par l'autorité palestinienne et son président Mahmoud Abbas. "Leur silence est honteux !". L'Allemagne et ses partenaires occidentaux s'efforcent d'éviter "le scénario apocalyptique" d'un embrasement du conflit et appellent les acteurs de la région à s'abstenir de tout acte hostile envers Israël. "Notre message est clair : ce serait une erreur impardonnable d'attaquer Israël", a-t-il martelé.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Le kibboutz Be'eri, près de la frontière entre Israël et Gaza

Le chancelier a par ailleurs annoncé que le ministère de l'Intérieur allait émettre une interdiction des activités jugées liées au Hamas en Allemagne. "Une association comme Samidoun, dont les membres célèbrent les actes terroristes les plus brutaux en pleine rue, sera interdite en Allemagne", a-t-il dit.