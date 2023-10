Guerre en Israël : El Al dépêche des vols le samedi pour rapatrier des réservistes mobilisés

El Al n'a pas volé le samedi depuis 1982, veillant à préserver ce statu quo pendant de nombreuses décennies

La compagnie aérienne nationale israélienne El Al a annoncé, jeudi, qu'elle effectuerait des vols spéciaux samedi prochain pour rapatrier les soldats de réserve mobilisés se trouvant à l’étranger et les personnes essentielles. Selon la compagnie, les vols seront financés conjointement par El Al et des entités financières américaines. Les soldats seront transportés gratuitement.

El Al n'a pas volé le samedi depuis 1982, veillant à préserver ce statu quo pendant de nombreuses décennies. Ces vols ont été approuvés par les autorités rabbiniques, qui les ont désignés nécessaires pour éviter un "danger de mort" (Pikouah nefesh en hébreu).

"La compagnie poursuit ses efforts pour préserver le pont aérien vers et depuis l'État d'Israël, ainsi que pour ramener chez eux autant d'Israéliens que possible. Nous poursuivrons cette mission obligatoire aussi longtemps que nécessaire", a déclaré El Al. La compagnie a également indiqué que de nombreux pilotes s’étaient portés volontaires pour assurer ces vols.

Par ailleurs, plusieurs vols spéciaux seront organisés vendredi et samedi pour permettre aux Français qui n’ont pu trouver de places disponibles dans les vols commerciaux encore ouverts à Tel Aviv de regagner la France. Les personnes vulnérables (mineurs isolés et femmes enceintes en particulier), en situation de handicap ou en situation médicale présentant une urgence particulière, seront prioritaires. "Nous travaillons avec Air France à la reprise de ses vols commerciaux dès que possible", a annoncé jeudi le ministère français des Affaires étrangères.