"Je veux te dire que je t'aime parce que je ne vais pas revenir": les proches des Franco-Israéliens détenus témoignent

Une conférence de presse réunissant les proches de plusieurs Français disparus dont on est sans nouvelles depuis les attaques du Hamas samedi, s'est tenue ce jeudi à Tel-Aviv. Malgré les larmes, chacun a raconté son histoire et exigé l'intervention d'Emmanuel Macron pour faire libérer les otages.

"Je veux te dire que je t'aime parce que je ne vais pas revenir à la maison." Voici le dernier message reçu par ce père, venu témoigner, de la part de sa fille Karine, 24 ans, partie au festival de musique dans le sud, et qui n'a depuis donné aucun signe de vie. "On ne sait pas si elle est morte ou si elle est à Gaza. Ce que je sais, c'est ma fille n'est pas partie là-bas faire la guerre, mais danser. C'est la seule chose de "mal" qu'elle a faite", a déclaré son père.

"Si Karine n'avait pas été citoyenne française, nous n'aurions pas eu l'occasion d'être entendus. Personne ne nous parle, même pas un coup de téléphone", enchaîne sa grande sœur, Meitav. "Ce qui s'est produit est un génocide, comme pendant la Shoah. Des bébés, des femmes ont été tués ou enlevés. Qu'est-ce que ces bébés vous ont fait ? Qu'est-ce que ma sœur vous a fait ?", a-t-elle poursuivi avant de demander à chacun, quelle que soit sa religion, "de prier pour sa sœur et les autres personnes disparues": "Je veux que ma sœur revienne", a-t-elle dit.

La famille de Céline Ben David, maman d'un bébé de six mois, a également pris la parole. Son mari a raconté qu'elle s'était rendue au festival de musique samedi matin avec deux amis. Mais arrivés sur place, ils ont vu les tirs de roquettes et ont décidé de faire demi-tour. Ils ont vraisemblablement croisé la route de terroristes qu'ils ont pris pour des soldats de Tsahal. "Dans le dernier message qu'elle m'a envoyé, elle m'a dit : "C'est bon, tout va bien, il y a des soldats qui viennent nous voir. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles", relate le mari de Céline. Le frère de la jeune femme, Samuel, a exigé son retour et celui des autres otages, réclamant que le Hamas fournisse des photos des personnes qu'il détient et des informations sur leur état.

La famille Dan, dont cinq membres résidant au kibboutz Nir Oz ont disparu, a également pris la parole. "Mon père, ma sœur, mon frère, ma grand-mère et ma cousine ont disparu. Ils ont pris la moitié de ma famille. Mon petit frère Erez, que l'on a vu dans une vidéo aux mains du Hamas n'a que 12 ans, il n'a encore rien vécu", a dit une toute jeune file submergée par l'émotion. "Ils ont pris ma famille et brûlé notre maison (...) ces terroristes ne sont pas des êtres humains."

La mère du petit Eitan, 12 ans, retenu en otage, a été la dernière s'exprimer. Si elle a réussi à s'enfuir avec ses trois filles alors qu'elle était emmenée par des terroristes en direction de Gaza, son fils n'a pas eu cette chance. Elle est également sans nouvelles de son mari, blessé par les assaillants. "Nous avons vécu un pogrom, il n'y a pas d'autres mots. Je suis quelqu'un qui a toujours souhaité la paix, mais ce qu'a fait le Hamas est proprement inhumain", a-t-elle déclaré, avant d'implorer la France d'intervenir. Le dernier bilan publié par le Quai d'Orsay fait état de 11 ressortissants français morts et 18 autres disparus.