Attaques du Hamas : Mahmoud Abbas condamne le meurtre de civils "des deux côtés"

Abbas a également exigé "la fin immédiate de l'agression" contre le peuple palestinien

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exigé jeudi "la fin immédiate de l'agression" contre le peuple palestinien, dans une première déclaration publique depuis l'attaque lancée il y a cinq jours par le Hamas contre Israël, qui a riposté en bombardent massivement Gaza. Selon lui, "l'agression totale doit cesser immédiatement et une aide humanitaire médicale doit être fournie, et les points de passage humanitaires dans la bande de Gaza doivent être ouverts".

Il a, dans le même temps, rejeté "les pratiques consistant à tuer des civils ou à les maltraiter dans les deux camps", selon un communiqué de la présidence palestinienne. "Nous rejetons le meurtre de civils et leurs abus des deux côtés. J'appelle à la libération des civils, des prisonniers et des détenus. Nous condamnons la violence et adhérons à la légitimité internationale, à la résistance populaire pacifique et à l'action politique comme moyen d'atteindre nos objectifs nationaux", a-t-il ajouté, soulignant que "l'OLP était le seul représentant légitime du peuple palestinien". Faite sous la pression international, la condamnation de Mahmoud Abbas n'a pas totalement convaincu.

Rencontrant ce jeudi le roi de Jordanie, le président de l'AP a discuté "des moyens de mettre fin à l'attaque agressive contre le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza", selon le communiqué du bureau d'Abou Mazen. De son côté, le roi de Jordanie a appelé à "l'arrêt immédiat de l'attaque" et à la fourniture d'aide humanitaire, d'eau et d'électricité.