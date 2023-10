Israël-Gaza : la France ordonne l'interdiction des manifestations propalestiniennes

Plus d'une centaine d'actes antisémites ont été recensés dans le pays depuis dimanche

Gérald Darmanin a ordonné jeudi l'interdiction des "manifestations propalestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public", ajoutant que toute infraction devaient "donner lieu à des interpellations".

Le ministre de l'Intérieur a adressé cette consigne aux préfets par le biais d'un télégramme dans lequel il liste "les consignes strictes" qu'ils doivent appliquer. Le ministère a précisé à l'AFP que les interpellations concerneraient "les organisateurs et les fauteurs de troubles".

Les autorités françaises craignent tout particulièrement une exportation du conflit entre Israël et le Hamas sur le sol français. Par le passé, les rounds de frappes contre la bande de Gaza ont en effet souvent donné lieu à une recrudescence de violences et d'attentats contre la communauté juive de France. Le conflit en cours ne devrait malheureusement pas y déroger, alors que le ministère de l'Intérieur recensé déjà plus d'une centaine d'actes antisémites dans le pays depuis dimanche.