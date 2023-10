"Des habitants de Gaza non liés au Hamas sont responsable des tueries"

Nous n'avions pas l'intention de provoquer la mort de civils, a affirmé ce jeudi le Hamas, sous pression depuis les atrocités commises dans le sud d'Israël qui ont fait plus de 1 300 morts. Le porte-parole du groupe terroriste, Salah al-Aruri, a ainsi expliqué sur la chaîne d'information qatarie Al Jazeera que les membres de l'organisation n'avaient pas l'intention de provoquer ces massacres de civils, et en a imputé la responsabilité "à des habitants de Gaza non liés au Hamas".

"Lorsque la barrière de séparation a été forcée, des habitants de la bande de Gaza sont arrivés et il y a eu des affrontements avec les colons, ce qui a entraîné la mort de civils. Les instructions claires données par les dirigeants du Hamas à ses combattants étaient de ne pas tuer de femmes et d'enfants. Nuire aux femmes et aux enfants n'était pas dans notre plan", a-t-il affirmé, soulignant que "l'armée israélienne "n'avait pas levé le petit doigt pour protéger les citoyens du pays".

Salah al-Aruri a ensuite critiqué les pays occidentaux, les jugeant "responsables des conflits religieux dans la région". Il a enfin abordé la question des otages, et affirmé que l'organisation n'avait l'intention d'exécuter aucun d'entre eux.

"Le Hamas ne peut pas exécuter de captifs et de prisonniers car nous opérons dans le cadre du droit international", a déclaré le porte-parole, en référence aux informations selon lesquelles l'organisation exécuterait des otages en cas de poursuite des attaques par Israël dans la bande de Gaza. "Nous avons déjà dit que des discussions sur un échange de prisonniers se tiendraient après l'offensive contre Gaza.

Par ces propos, le Hamas semble vouloir apaiser la colère internationale, alors qu'il prend conscience des incommensurables dommages causés par ces attaques sur son image. Plusieurs pays occidentaux, les Etats-Unis en tête, n'hésitent plus à assimiler le groupe terroriste au pouvoir à Gaza à l'Etat islamique.