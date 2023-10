Royaume-Uni : la sécurité de la communauté juive renforcée après une forte hausse d'actes antisémites

Une manifestation pro-palestinienne est notamment prévue samedi midi à Londres

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi débloquer des fonds supplémentaires pour la sécurité de la communauté juive après avoir enregistré 139 actes antisémites en quatre jours, soit cinq fois plus que l'an dernier sur la même période.

Un financement de trois millions de livres sterling (3,5 millions d'euros) supplémentaire va être apporté à l'organisation chargée de protéger la sécurité de la communauté juive, a indiqué Downing Street dans un communiqué.

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les personnes juives partout dans notre pays (...) Vous avez notre soutien total", a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak, cité dans le communiqué.

Ce dernier a présidé une réunion consacrée à la guerre déclenchée par une attaque sanglante lancée par le Hamas contre Israël, qui a fait des milliers de morts et près de 150 otages. Cette réunion, à laquelle participaient des membres de la communauté juive, plusieurs ministres et des représentants de la police, visait aussi à discuter du dispositif policier en vue "des manifestations et marches attendues à travers le Royaume-Uni durant le week-end", précise encore Downing Street.

Durant la réunion, le Premier ministre a assuré à la police "son total soutien pour s'assurer que toute glorification du terrorisme soit réprimée avec toute la force de la loi", indique encore Downing Street.

La ministre de l'Intérieur Suella Braverman, présente à cette réunion, a aussi enjoint aux responsables de la police d'"empêcher" des regroupements qui bloqueraient des routes, notamment devant des monuments juifs ou l'ambassade d'Israël.