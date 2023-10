Jérusalem : deux policiers blessés dans une attaque à l'arme à feu

Les attentats et tentatives d'attentat se multiplient dans la capitale et en Cisjordanie après l'offensive du Hamas

Deux policiers ont été blessés par des tirs à l'entrée d'un commissariat de Jérusalem. L'un a été grièvement touché et l'autre légèrement. Le terroriste a été neutralisé.

Le chef de la police de Jérusalem a procédé à une évaluation de la situation, tandis que des analyses ont été effectuées afin de vérifier la présence éventuelle de complices.

Les attentats et tentatives d'attentat se multiplient dans la capitale et en Cisjordanie après l'offensive du Hamas en territoire israélien qui a fait plus de 1 300 morts. La veille, un homme a également été blessé par balle à un pont de contrôle près de Jérusalem.