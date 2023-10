Attaques du Hamas : "Mélenchon est une ordure. Rien, vous m’entendez, rien ne justifie les horreurs qui se sont produites", Philippe Lellouche

“Pourquoi ils n'ont pas tenu le même discours au lendemain du Bataclan ou de la tuerie sur la promenade des Anglais ?"

"Jean-Luc Mélenchon est une sale ordure", a lancé très en colère Philippe Lellouche, invité par Benjamin Petrover sur i24NEWS, qui réagissait à l’attitude et aux propos du leader de la France insoumise sur les atrocités commises en Israël et qui a refusé de qualifier le Hamas d’"organisation terroriste". "Il avance à visage découvert", a repris l'acteur. "Moi, ça fait des années que je soupçonnais Mélenchon d’être antisémite. C’est un antisémite et c’est une ordure. Je ne suis pas un homme politique alors il faut appeler un chat un chat", a déclaré le comédien.

Et d'ajouter : "Louis Boyard est un sinistre crétin. Ces gens-là ne méritent pas de siéger à l’Assemblée nationale. Les gens brillants, dieu merci, aujourd'hui sont aux côtés d’Israël". Samedi aux premières heures du conflit, les députés Insoumis avaient évoqué une "offensive armée des forces palestiniennes", menée "dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne".

Certains sont allés plus loin, comme Louis Boyard dénonçant "la colonisation et les exactions en Palestine", ou Ersilia Soudais affirmant que "la haine attire la haine". Dans la foulée de leur leader Jean-Luc Mélenchon expliquait que "la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même".

“J’aurais aimé qu’ils tiennent le même discours au lendemain du Bataclan ou de la tuerie sur la promenade des Anglais. Mais non, étrangement, ils n’ont pas dit : 'On peut comprendre'. Des gens ont décapité des enfants. Rien, vous m’entendez, rien ne justifie les horreurs qui se sont produites. Celui qui le fait est une ordure".