Bande de Gaza : 97 otages identifiés à ce jour par Israël

Le Hamas affirme détenir 130 otages

97 personnes ont été officiellement identifiées comme étant retenues en otages par le Hamas dans la bande de Gaza, selon un chiffre communiqué par l'armée israélienne ce jeudi, qui en a informé les familles.

Le Hamas affirme de son côté détenir 130 otages. Parmi ces captifs - hommes, femmes, enfants et personnes âgées - certains sont des citoyens étrangers, ce qui va favoriser l'implication d'autres pays dans leur libération, et accentuer la pression sur le groupe terroriste. La France compte notamment 14 ressortissants disparus, et les Etats-Unis 14.

Ce jeudi a eu lieu une conférence de presse donnée par les proches de Franco-Israéliens disparus afin de demander à Emmanuel Macron d'œuvrer pour leur libération.

Israël a nommé le brigadier général Hirsch comme délégué spécial sur le dossier des otages.