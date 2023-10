Le Royaume-Uni va déployer des navires de la Royal Navy pour soutenir Israël

Rishi Sunak a déclaré que le soutien militaire "empêcherait une nouvelle escalade"

Le Royaume-Uni enverra des avions de surveillance et deux navires de la Royal Navy en Méditerranée orientale dans le but de soutenir Israël, en guerre depuis samedi contre le Hamas. Plus de 1300 morts ont été comptabilisés.

Le package comprend des moyens de surveillance, des hélicoptères, des avions P8 et des navires.

Rishi Sunak a déclaré que le soutien militaire "empêcherait une nouvelle escalade".

Les forces armées britanniques seront en attente pour apporter un "soutien pratique à Israël et à ses partenaires dans la région, et offrir une dissuasion et une assurance", a déclaré Downing Street.

Selon ces plans, un groupe opérationnel de la Royal Navy sera transféré dans la région la semaine prochaine pour soutenir les efforts humanitaires.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement "doit être sans équivoque" et s'assurer que les "scènes horribles qui se sont déroulées en Israël ne se reproduiront pas."