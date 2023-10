LIVEBLOG | Vers une opération terrestre à Gaza ? Plus d'un million de Palestiniens appelés à évacuer

Le bilan en Israël s'élève à au moins 1 300 morts et plus de 3 300 blessés. Entre 150 et 200 Israéliens et étrangers sont otages du Hamas à Gaza

Israël en guerre, jour 7 : le ministère israélien de la Défense et l'armée ont notifié à l'ONU que les Palestiniens du nord de la bande de Gaza devaient évacuer vers le sud dans les 24 heures, signe d'une opération terrestre probable. Israël a bombardé dans la nuit 750 cibles militaires du Hamas dans la bande de Gaza: objectif affiché : "priver le Hamas de toutes ses capacités militaires" pour qu'il n'ait plus la possibilité de "frapper, de blesser ou de tuer des civils israéliens". Jusqu'à présent, plus de 6 000 bombes ont été larguées sur la bande de Gaza. Par ailleurs, une nouvelle estimation fait état d'environ 2 500 terroristes palestiniens qui ont envahi Israël samedi dernier. De larges barrages de roquettes ont été tirés depuis Gaza sur Ashdod, Ashkelon et le sud d'Israël dans la journée d'hier et dans la nuit. Selon de nouvelles informations recueillies, le Hamas a utilisé des munitions sophistiquées inconnues de Tsahal, fabriquées en Iran et en Corée du Nord, rapportent plusieurs médias. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontre le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas en Jordanie https://twitter.com/i/web/status/1712741486939287565 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . 🚨Chine : un diplomate israélien poignardé lors d'un possible attentat terroriste "Un employé israélien de l'ambassade d'Israël à Pékin a été attaqué aujourd'hui (pas dans l'enceinte de l'ambassade). L'employé est soigné dans un hôpital et son état est stable. Les circonstances de l'agression font l'objet d'une enquête", a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères, vendredi 🚨Le Hamas affirme que 13 otages, dont des étrangers, ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, atterrit en Israël Use in Accordance with article 27A of the Israeli Copyright law Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, atterrit en Israël Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, vendredi matin à Beyrouth Use in Accordance with article 27A of the Israeli Copyright law Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontre Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, à Beyrouth, au Liban 🚨Des centaines de Jordaniens se dirigent vers la frontière avec Israël à l'appel du Hamas à une Journée de colère Israël autorise les prières musulmanes du vendredi sur le mont du Temple, pour ne pas rajouter "de l’huile sur le feu" Malgré les appels de plusieurs responsables israéliens à interdire l’accès des Palestiniens au mont du Temple pour les prières musulmanes ce vendredi, Israël a toutefois décidé d’autoriser cet accès, pour ne pas rajouter "de l’huile sur le feu". Les forces de sécurité israéliennes restent cependant vigilantes dans les "points chauds" de Jérusalem est tels que Cheikh Jarrah, et plus largement dans toute la Judée-Samarie, selon l’ancien officier des renseignements israéliens Raphaël Jerusalmy. Les fédérations juives d'Amérique du Nord lancent une campagne de 500 millions de dollars pour soutenir Israël Les fédérations juives d'Amérique du Nord ont lancé une campagne historique de 500 millions de dollars pour soutenir Israël et ses citoyens. 10 millions de dollars ont déjà été alloués à 20 organisations qui fournissent une aide d'urgence et un soutien en Israël, notamment l'Agence juive pour Israël, le JDC, World ORT, la Coalition israélienne pour les traumatismes, United Hatzalah, Magen David Adom, ZAKA, le Centre médical Barzilai et le Centre médical Soroka. Israël dénonce l'attitude de la Chine après des déclarations qui ne mentionnaient pas le droit d'Israël à se défendre et ne condamnaient pas les massacres commis par le Hamas Le directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères pour l’Asie et le Pacifique, Rafael Harpaz, s'est entretenu vendredi avec l'envoyé chinois au Moyen-Orient, Jai Jun. Il lui a exprimé la profonde déception d'Israël face aux déclarations chinoises qui ne condamnent pas, clairement et sans équivoque, le massacre commis par l'organisation terroriste du Hamas contre des civils innocents, et le kidnapping de dizaines d'entre eux. BRYAN R. SMITH / AFP Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi "Les messages publiés par les responsables chinois, tels que 'la tristesse face au grand nombre de civils blessés à la suite du conflit', la condamnation des 'actions qui nuisent aux civils' et l'appel à un 'cessez-le-feu immédiat' n’illustrent en aucun cas les atrocités des derniers jours", a indiqué un communiqué de la diplomatie israélienne. Jusqu'à présent, plus de 400 000 habitants de la bande de Gaza ont été évacués Le Daily Telegraph publie une photo d'un bébé israélien assassiné par le Hamas "C'est l'image la plus difficile que nous ayons jamais publiée. Au moment où nous écrivons ceci, nos mains tremblent, mais nous avons besoin que chacun d'entre vous sache : c'est arrivé." Daily Telegraph Une du journal britannique The Daily Telegraph du 13 octobre 2023 "L'évacuation de la population de Gaza prendra plusieurs jours. Quiconque ne respecte pas cet ordre se met en danger", a déclaré le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari Hagari Le Hamas dit aux habitants de Gaza de ne pas évacuer leurs maisons En réponse à l'appel de Tsahal à évacuer leurs maisons, le ministère de l'Intérieur du Hamas a déclaré vendredi matin aux habitants de la bande de Gaza qu'Israël tentait de diffuser une fausse propagande pour semer la confusion parmi les habitants. "Ne coopérez pas avec ces tentatives qui constituent une guerre psychologique". Des experts estiment que le Hamas utilise des armes et des munitions, notamment des missiles antichars, fabriquées en Corée du Nord, a rapporté la chaîne israélienne N12 Emmanuel Macron publie en hébreu sur X un message de soutien à Israël "Nous partageons le chagrin d'Israël. Disons-le clairement : le Hamas est une organisation terroriste. Nous avons assuré à Israël et à ses citoyens que nous étions à leurs côtés et soutenions sans aucun doute leur réponse légitime aux actes terroristes. Nous savons que la seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste, forte parce qu’elle est juste", a notamment écrit le président français https://twitter.com/i/web/status/1712578331286159573 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . Une nouvelle estimation fait état d'environ 2 500 terroristes palestiniens qui ont envahi Israël samedi dernier Une source militaire a annoncé vendredi qu'environ 2 500 terroristes palestiniens ont pénétré en Israël samedi dernier, lors de l'attaque surprise du Hamas. Parmi eux environ un millier ont été tués, le reste réussissant à retourner dans la bande de Gaza. Selon la source, environ 70 % d'entre eux sont issus de la Nakba, les commandos du Hamas. La source militaire a ajouté que les terroristes avaient imité Daesh en tous points : "ils ont violé, torturé, maltraité les corps et pillé tout ce qu'ils trouvaient". Abed Rahim Khatib/Flash90 Des Palestiniens prennent le contrôle d'un char israélien après avoir franchi la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre 2023 🚨750 cibles militaires du Hamas dans la bande de Gaza, bombardées par l'aviation israélienne dans la nuit "Tsahal a attaqué cette nuit environ 750 cibles militaires dans toute la bande de Gaza, y compris des tunnels souterrains du Hamas, des complexes et des postes militaires, des maisons de hauts dirigeants qui servaient de quartiers généraux militaires, des dépôts militaires, des salles de communication et a éliminé des agents de l'organisation terroriste", a indiqué Tsahal dans un communiqué. "Au cours des attaques, des dizaines d'avions de combat israéliens ont attaqué de nombreuses cibles militaires du Hamas dans toute la bande de Gaza, y compris 12 immeubles de grande hauteur où l'infrastructure militaire de l'organisation terroriste a été établie. Les 12 bâtiments ont été attaqués en parfaite synchronisation entre les avions de combat, en une minute seulement". https://twitter.com/i/web/status/1712701409915789589 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . "Les attaques de l'escadron dans la bande de Gaza ont paralysé les ressources vitales de l'ennemi et lui ont donc causé un préjudice considérable. Nous continuerons à protéger le peuple d'Israël et à attaquer avec force et précision", a déclaré le commandant de l'escadron qui a mené l'attaque aérienne Iran : la lutte contre Israël pourrait s'étendre à de "nouveaux fronts" L'Iran a déclaré que la lutte contre le régime israélien, qui a "plongé la bande de Gaza dans une guerre extrêmement meurtrière et destructrice", pourrait s'étendre à de nouveaux fronts. Cette déclaration intervient après l'arrivée du ministre iranien des Affaires étrangères à Beyrouth. Les terroristes du Hamas se sont entraînés à l'attaque meurtrière au vu et au su de tous, à moins d'un kilomètre de la frontière israélienne lourdement fortifiée, selon CNN Après avoir mené une enquête, CNN affirme que le Hamas a utilisé un site d'entraînement près du point de passage d'Erez au cours des deux dernières années pour s'entraîner à l'attaque meurtrière contre le sud d'Israël. Des vidéos du groupe terroriste montrent ses membres s'entraînant avec des parapentes et simulant des attaques contre des infrastructures militaires et civiles israéliennes. USA : Noa Kirel chante l'Hatikva avant le match de basket des Brooklyn Nets La superstar israélienne Noa Kirel, qui a représenté le pays à l'Eurovision cette année, a chanté l'hymne israélien avant un match amical de présaison entre les Brooklyn Nets et le Maccabi Raanana, club de deuxième division israélienne, à New York. https://twitter.com/i/web/status/1712674941588373565 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . Lire plus