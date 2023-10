Moins d'un tiers des victimes de l'attentat du Hamas ont été formellement identifiées, alors que la police entreprend une procédure médico-légale rigoureuse

Sept jours se sont écoulés depuis que le Hamas a lancé son offensive surprise contre Israël, et le nombre de personnes tuées ne cesse d'augmenter. Derrière ce bilan effroyable se cache une seconde difficulté : celle de l'identification des victimes. L'armée israélienne a déclaré, jeudi, que 1 076 corps avaient été retrouvés jusqu'à présent, dont ceux de 854 civils et de 222 soldats.

Cependant, seuls 361 des civils décédés ont été formellement identifiés à ce jour, et seulement 264 enterrés. Parmi les soldats tués, 222 ont été identifiés, et 138 enterrés.

Le processus d'identification des soldats se fait plus rapidement grâce aux bases de données dont dispose l'armée israélienne, qui compte des échantillons d'ADN, des empreintes digitales et des photos de chaque soldat. Mais l'identification des civils est beaucoup plus complexe car ces données sont généralement moins complètes et moins accessibles. La base de données biométriques des civils en Israël, qui est incomplète, ne permet pas une vérification suffisante de l'identité pour permettre l'inhumation. L'armée s'efforce donc de combiner les systèmes biométriques militaires et civils afin de permettre une identification correcte et rapide des personnes décédées.

Dans d'autres cas, nombreux, le fait qu'un nombre non négligeable de corps de victimes aient été mutilés constitue une difficulté supplémentaire. Bien entendu, l'armée et la police veulent éviter les erreurs et l'envoi de messages erronés aux familles. C'est pourquoi elles s'efforcent de mettre en place un processus d'identification aussi fiable que possible.

Dans le cadre des efforts visant à raccourcir le processus d'identification des victimes, l'armée israélienne a commencé à créer des bases de données de photos, d'empreintes digitales, d'ADN, de données biométriques et de dents. Elle a invité les familles qui ont perdu des proches à se porter volontaire pour fournir des échantillons d'ADN afin de faciliter le processus.

Quant aux otages, l'armée dirige deux équipes chargées de les localiser. Jusqu'à présent, l'armée israélienne a informé 97 familles que leurs proches - soldats ou civils - se trouvaient à Gaza.