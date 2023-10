"Le Hamas peut même empêcher par la force des civils d'évacuer, parce qu'ils sont des boucliers humains", analyse Raphaël Jerusalmy

Israël a ordonné vendredi l'évacuation sous 24 heures vers le sud de "tous les civils" de la ville de Gaza, une mesure condamnée par l'ONU et rejetée par le Hamas, au septième jour de sa guerre contre le mouvement terroriste, que le Premier ministre israélien a promis d'"écraser".

Les civils devront "se rendre dans le secteur au sud du Wadi Gaza", un ruisseau situé au sud de la ville de Gaza. "Vous ne serez autorisés à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce le permettant sera faite", a précisé l'armée israélienne.

"Notre peuple palestinien rejette la menace des dirigeants de l'occupation et ses appels à quitter leurs maisons et à fuir vers le sud ou l'Égypte", a réagi vendredi le Hamas dans un communiqué. Pour Raphaël Jerusalmy, ancien officier des Renseignements, le Hamas peut parfaitement, y compris par la force, empêcher des familles de quitter leurs maisons, pour continuer des les utiliser comme bouclier humains: "Si j'ai des enfants et qu'on me dit qu'on va me bombarder, je ne réfléchis pas et je pars", affirme le spécialiste des questions sécuritaires israéliennes. "Ce n'est pas une question". Selon l'armée israélienne, le Hamas utilise à dessein de nombreuses infrastructures civiles pour y cacher le matériel militaire.