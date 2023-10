Guerre en Israël : l'Autorité de l'aviation civile publie la liste des vols disponibles depuis et vers Tel Aviv

Il est aussi de voyager à destination de Chypre, de la Turquie ou de la Grèce, et de prendre ensuite un deuxième vol pour la France

Quelques jours après le début de la guerre, de nombreuses compagnies aériennes ont annulé leurs vols en provenance et à destination d’Israël. Toutefois, l'Autorité israélienne de l'aviation civile, pour faciliter la vie des voyageurs, a publié une liste de toutes les compagnies aériennes qui ont annulé leurs vols, ainsi que celles qui continuent à les assurer: Voir ici en hébreu.

Des voyageurs dans le hall d'arrivée de l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel Aviv

Les vols ont lieu dans les deux sens, à savoir pour rapatrier en Israël, des Israéliens qui se trouvent à l’étranger, mais aussi des expatriés ou des binationaux qui voudraient quitter l’État hébreu pour rentrer dans leur pays d’origine.

En ce qui concerne les vols depuis et vers la France, Air France a annulé tous ses vols commerciaux jusqu’à nouvel ordre. Il y a cependant des vols de rapatriement (voir ici) dont le premier a eu lieu jeudi. Ce vol était destiné en priorité aux personnes vulnérables telles que les mineurs isolés et les personnes âgées. Deux autres vols vont être mis en place ce vendredi et ce samedi.

Il est aussi possible de voyager à destination de Chypre, de la Turquie ou de la Grèce, avec les compagnies israéliennes Israir ou Arkia, ou la compagnie chypriote TUS Airways, et de prendre ensuite un deuxième vol pour la France.

La compagnie nationale israélienne El Al, continue quant à elle à assurer tous ses vols. El Al dépêchera d’ailleurs pour la première fois depuis 1982 des vols le samedi. La compagnie a également mis en place des vols de rapatriement gratuits vers Israël, notamment pour rapatrier les soldats réservistes mobilisés: un vol depuis Madrid et un autre depuis Bangkok et les États-Unis. L’un vendredi soir, les deux autres, samedi. Ces vols sont destinés aux soldats de réserve mobilisés et au personnel soignant indispensable.

