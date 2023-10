Le Hamas "élève le mal à un niveau supérieur" à celui de l'EI (Austin)

"Les Etats-Unis soutiennent Israël, ce n'est pas négociable et ne le sera jamais"

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré vendredi que les combattants du Hamas avaient porté le "mal à un autre niveau" que les jihadistes du groupe Etat islamique, promettant un soutien "sans faille" à Israël.

Avec l'EI, "j'ai eu l'impression que nous regardions le mal dans les yeux, c'était vraiment le mal", a déclaré M. Austin lors d'une conférence de presse après s'être entretenu avec son homologue israélien, Yoav Gallant, à Tel-Aviv.

"Ce que nous avons vu de la part du Hamas, c'est que le mal atteint un autre niveau", a-t-il ajouté, soulignant qu'il n'y avait "jamais de justification pour le terrorisme".

Washington, a-t-il dit, fournira à Israël ce dont il a besoin pour se défendre. "Les Etats-Unis soutiennent Israël, ce qui n'est pas négociable et ne le sera jamais", a-t-il martelé, appelant toutefois l'Etat israélien à mesurer sa riposte. "Les démocraties comme la nôtre sont plus fortes et plus sûres lorsque nous respectons les lois de la guerre", a-t-il déclaré, exprimant sa confiance dans les forces israéliennes "bien dirigées" pour "être disciplinées" dans leurs opérations.