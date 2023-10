Évacuation de Gaza : épargner le plus de vies possibles, par Raphaël Jerusalmy

Le Hamas compte sur ces "dommages collatéraux" pour les besoins de ses campagnes de propagande. Il lui faut des images fortes pour la presse.

Ce matin, Tsahal a donné vingt-quatre heures aux civils résidant dans le nord de la bande de Gaza pour quitter leur domicile et se diriger vers le sud, le plus loin possible de la zone des combats. Cet appel n’est pas une sommation, mais un avertissement. À ceux qui l’entendent de prendre leur décision. Et ces vingt-quatre heures ne sont en aucun cas un ultimatum. Elles manifestent une urgence mais il est clair que si, sur le terrain, un exode humanitaire est en cours, Tsahal attendra qu’il s’achève.

Le Hamas s’est empressé d’infirmer cet appel et d’ordonner aux habitants de ne pas bouger. Dans certains endroits, la ‘police de quartier’ a physiquement empêché de partir ceux qui le tentaient. Il s’agit de familles résidant au-dessus ou à côté de bunkers et bases stratégiques du Hamas et du Djihad islamique. Ces familles, tout comme les écoles et hôpitaux, servent de bouclier humain aux terroristes.

Le Hamas table sur la pression psychologique que la présence de civils innocents inflige au moral des soldats de Tsahal. Lesquels redoutent par-dessus tout de faire des victimes collatérales. Alors que le Hamas compte sur ces dommages collatéraux pour les besoins de ses campagnes de propagande. Il lui faut des images fortes pour la presse.

Mais les grands coupables, ce sont les Nations unies et tous ceux qui, en dehors de déclarations stériles, ne font rien pour prêter assistance aux personnes en danger. Le secrétaire général de l’ONU estime que vingt-quatre heures, c’est trop court. Et s’il s’agissait de l’éruption d’un volcan ? Ou des secousses secondaires d’un séisme. Reprocherait-il au volcan d’érupter trop tôt ? Au lieu d’ergoter, ne devrait-il pas envisager un plan d’urgence ?

Israël a prévu des parachutages de vivres au-dessus des zones où se masseront les personnes qui évacueront la zone des combats

Et ce plan, le voici. L’ONU, l’OTAN, l’Union européenne et toute nation prônant le respect de la vie humaine doivent immédiatement s’unir pour faire pression sur l’Égypte afin qu’elle ouvre ses portes aux réfugiés gazaouis et permette l’aménagement d’un espace d’accueil temporaire. Pour le temps que dureront les combats, du moins. Si l’Égypte s’y refuse, il suffit de l’y forcer en parachutant des centaines de tentes, de matelas, de vivres sur le nord du Sinaï, en un fait accompli. La Turquie n’a-t-elle pas accueillie des millions de réfugiés syriens ?

En se contentant de faire des remarques, l’ONU se rend complice du Hamas qui, en plus d’une centaine de captifs, détient deux millions de civils palestiniens en otages. En faisant des remontrances à Israël, au lieu de mettre les pays arabes nantis devant leurs responsabilités, l’ONU fait le jeu des terroristes. À un ami coincé dans une situation de guerre, surtout s’il a des enfants, que conseilleriez-vous ? D’y rester ? De prendre son temps pour partir ? De s’enfuir tant qu’il le peut ?

Israël a prévu des parachutages de vivres au-dessus des zones où se masseront les personnes qui évacueront la zone des combats. Israël fait le maximum pour épargner les vies de palestiniens innocents. Non pas pour son image. Non pas pour faire plaisir à l’opinion internationale. Non pas en fonction du droit international en matière de conflits armés. Mais par respect pour les valeurs du judaïsme. Et celles élémentaires de la compassion humaine. Monsieur le secrétaire général de l’ONU, en matière d’humanitaire le mot impossible n’a pas lieu d’être prononcé.

Raphaël Jerusalmy est ancien officier du renseignement militaire israélien, auteur d'"Evacuation" chez Acte Sud