Le Hezbollah se dit prêt à intervenir contre Israël en temps voulu

"Nous sommes entièrement préparés et nous passerons à l'action au moment propice"

Le puissant mouvement armé Hezbollah libanais est "entièrement préparé" à intervenir contre Israël en temps voulu, a averti vendredi le numéro deux de la formation pro-iranienne devant un millier de ses partisans qui manifestaient à Beyrouth en soutien aux Palestiniens.

"Les contacts en coulisses qui sont menés avec nous, directement et indirectement, par les grandes puissances, les pays arabes et les envoyés de l'ONU, nous demandant de ne pas intervenir dans la bataille, ne nous affecteront pas", a déclaré cheikh Naïm Qassem.

"Le Hezbollah suit les mouvements de l'ennemi. Nous sommes entièrement préparés et nous passerons à l'action au moment propice", a-t-il dit prévenu alors que les craintes de voir le mouvement chiite ouvrir un nouveau front contre Israël depuis le Liban, sont grandes. Cheikh Qassem a pris la parole lors d'une manifestation organisée par sa formation dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth. Plus d'un millier de personnes, dont des femmes et des enfants parfois vêtus de tenues militaires, y ont participé, agitant des drapeaux palestiniens et du Hezbollah.

"Nasrallah, frappe Tel-Aviv!", ont scandé les manifestants, à l'adresse de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah.